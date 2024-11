Lettera43.it - Dal 2025 Google non mostrerà più la pubblicità politica nell’Unione europea

ha annunciato che interromperà la diffusione di annunci politici in tutti i Paesi dell’Unionea partire dal prossimo anno, anticipando l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla trasparenza della(Ttpa) prevista per ottobre. Il Ttpa mira a garantire una maggiore trasparenza negli annunci politici per prevenire interferenze elettorali e aiutare gli elettori a fare scelte più consapevoli. Tra le norme introduce requisiti rigorosi per la, come la verifica dell’identità degli inserzionisti e la divulgazione dei pagamenti per ogni annuncio. Tuttavia,ha espresso critiche sulla definizione troppo ampia e ambigua di “” nel regolamento. Secondo l’azienda, questa mancanza di chiarezza rende difficile identificare con precisione i contenuti da classificare comenei diversi contesti dei 27 Stati membri dell’Ue.