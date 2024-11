Ilfoglio.it - Cosa succede dopo lo stop della Consulta alla legge sull'autonomia differenziata. Il comunicato

Al secondo giorno di Camera di consiglio arriva la decisioneCorte Costituzionale che accoglie parzialmente i ricorsi delle quattro Regioni guidate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana) che hanno impugnato la. I giudici hanno ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera- punto sul quale si focalizzano tutte le reazioni di centrodestra, dove spicca il silenzio di Fratelli d'Italia - considerando invece "illegittime" alcune specifiche disposizioni. E dunque arriva loa sette profiliCalderoli: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi. Da qui l'invito al Parlamento a "colmare i vuoti" che ne derivano, in teoria subitola pubblicazionesentenza.. "La decisioneCorte costituzionale - dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli - ha chiarito in maniera inequivocabile che lanel suo insieme è conformeCostituzione.