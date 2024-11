Tpi.it - “Caro iscritto, vuoi eliminare il Garante? E vuoi o no che siamo di sinistra?”: pubblicati i quesiti dell’Assemblea costituente M5S

Tra le proposte che saranno votate nell’Assembleadel Movimento 5 Stelle c’è anche quella di “il ruolo del”, attualmente ricoperto dal co-fondatore Beppe Grillo. Lo si legge nell’elenco dei questi, pubblicato sul sito del M5S, a meno di una settimana dall’ultimo atto del processo rifondativo avviato dal presidente Giuseppe Conte – in contrasto proprio con Grillo – dopo la débâcle elettorale delle europee.L’Assembleasi svolgerà dal 21 al 24 novembre, con un grande evento finale – denominato “Nova” – in programma per sabato 23 e domenica 24 al Palazzo dei Congressi di Roma.Gli iscritti dovranno votare su una serie diraggruppati in dodici sezione. Nella lista compaiono anche le altre due grandi questioni che hanno contribuito ad animare lo scontro fra Conte e Grillo: saranno messe ai voti, infatti, anche la possibilità di cambiare il nome e il simbolo del Movimento e la proposta di “modificare” la regola del limite dei due mandati elettivi.