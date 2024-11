Atp Finals Torino 2024 | Bolelli Vavassori si arrendono al super tie break Arevalo Pavic in semifinale

Leggi su Sportface.it

Si chiudono al round robin le ATPdidi Simonee Andrea. La coppia azzurra ha infatti dovuto inchinarsi al cospetto dei numeri 1 al mondo Marceloe Mate, che hanno trionfato al match tiecon il punteggio di 6-3 3-6 10-3 in un’ora e 17 minuti di gioco. Il salvadoregno e il croato si guadagnano dunque l’accesso income secondi classificati nel gruppo Bob Bryan, alle spalle di Krawietz/Puetz, e affronteranno domani Heliovaara/Patten. Prosegue dunque la maledizione per i due portacolori italiani, che in questa stagione hanno perso tutti e quattro i confronti contro. Rimane comunque un buon torneo per, al loro esordio allecome coppia, e con l’obiettivo di riprovarci nella prossima stagione.