Tpi.it - Alla Cop29 ci sono 1.773 lobbisti dei fossili, più dei delegati dei 10 Paesi più vulnerabili sommati fra loro

Baku – Secondo un’analisi pubblicata qualche ora fa dcoalizione Kick Big Polluters Out (Kbpo), almeno 1.773dei combustibilihanno ottenuto l’accesso al verticedi Baku, sottolineando una presenza di inquinatori fuori misura, anno dopo anno, ai negoziati sul clima.Come per i colloqui della Cop28 dello scorso anno a Dubai,è stato concesso l’accesso a un numero significativamente maggiore didelle fontirispetto a quasi tutte le delegazioni nazionali: i 1.773 rappresentanti dei combustibiliregistrati a Bakusuperati solo dalle delegazioni dell’Azerbaijan (2.229), Paese che ospita il negoziato di quest’anno, del Brasile (1.914), che lo ospiterà l’anno prossimo, e dTurchia, che sta spingendo molto per aggiudicarselo nel 2025.