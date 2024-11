Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 15 novembre: Uli Stielike, Sergio Conceiçao ed altre ricorrenze

15: UliedricorrenzeCe lo ricordiamo soprattutto per i numerosi falli commessi nella finale di Madrid. L’ultimo ad arrendersi assieme al capitano Paul Breitner. Il ‘cattivo’ della Germania? Va ricordato che fu un ottimo giocatore. Vinse con la ‘Mannschaft’, due anni prima, l’Europeo. Con i grandi club conquistò sei campionati (tre con il Borussia Monchengladbach ettanti con il Real Madrid), due Coppe Uefa, una Coppa di Germania, due Coppe di Spagna, due Coppe Uefa. E’ stato due (scusate le ripetizioni) volte finalista in Coppa dei Campioni. Festeggia settant’anni Uli. Il 15del 1974 nasce, che in Italia ricordiamo soprattutto per i titoli con la Lazio ma che vestì anche le maglie di Parma e Inter.è il sessantesimo anniversario dall’esordio con la Sampdoria di Bruno Franzini e dal debutto con la casacca del Grifone di Gianfranco Zigoni.