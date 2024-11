Lanazione.it - “Vasari. Il Teatro delle Virtù”: oltre 3200 biglietti in due settimane e in programma un weekend dedicato alla Chimera nell’anniversario del ritrovamento

Arezzo, 14 novembre 2024 – Più distaccati ad oggi,500 prenotazioni registrate per i prossimi giorni e un fine settimana denso di eventideldella, lo straordinario bronzo etrusco rinvenuto il 15 novembre 1553 durante i lavori di scavo voluti da Cosimo de’Medici intorno al baluardo di San Lorentino ad Arezzo. A duedell’apertura è questo il bilancio di “. Il”, la grande mostra con cui Arezzo celebra uno dei suoi cittadini più celebri allestita tra la Galleria Comunale e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio con la curatela di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni. Un’iniziativa che corona ildi “Arezzo. La città di”, sistema di celebrazioniall’artista e intellettuale nella sua città natale promosso da Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo; col patrocinio del Ministero della Cultura; in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo; col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali; il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la curatela dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi.