Var, gol annullati per un millimetro. Al Cesena ne mancano 7 all’appello

Nel secondo gol di Cristian Shpendi a Cittadella, quello annullato dal Var, c’era dentro tempismo, velocità, tecnica e una mezza spalla oltre i difensori avversari. Alla fine ha prevalso quest’ultimo elemento per cancellare, dopo oltre tre minuti di consulto, dalle statistiche, una rete splendida, decisione che tra l’altro poteva riaprire una gara già morta e sepolta. Nulla di scandaloso, se l’indicazione generale recita che basta una piccola porzione di corpo oltre la linea della difesa per decretare un fuorigioco, indipendentemente dal fatto che questo crei un vantaggio o meno per l’attaccante, c’è poco da protestare. Semmai ci sarebbe da disquisire sulle linee guida. Rimane il fatto che quest’anno sono già sette le reti bianconere annullate dal Var, cinque al solo Cristian Shpendi, contro le tre tolte agli avversari, e allargando il campo, la tecnologia ha anche avallato due espulsioni e tre rigori sempre a favore del Cavalluccio.