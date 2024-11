Bergamonews.it - Università Anteas apre il suo 42° anno: “Un percorso tra memoria e futuro”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Verrà inaugurato giovedì 14 novembre (alle 15, presso la sala Traini della Fondazione Creberg in via Francesco d’Assisi) il 42esimoaccademico diBergamo. Una cerimonia veloce, alla presenza di Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, Alessandro Guerini, segretario generale della Fondazione Creberg, Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo e Giacomo Meloni, segretario generale FNP Cisl Bergamo, si darà il via alla prima lezione, che vedrà Giovanni Sanga, presidente Sacbo, nelle vesti di relatore per le “nuove sfide per lo sviluppo del territorio bergamasco”.Quest’ildell’ateneo promosso dall’associazione della Cisl si articola in 22 incontri, da novembre a maggio 2025, che seguiril filo logico dei “Percorsi trae sfide del”, che da il titolo alla stagione 2024/2025.