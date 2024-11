Ue, nomina vice presidenti dopo il 20. Mattarella "fa auguri" a Fitto

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 nov. (askanews) – Slitta (almeno) alla prossima settimana la decisione sulladeidella nuova Commissione europea. Compresa quella di Raffaele, che oggi ha avuto il “supporto” assai rilevante del presidente della Repubblica, Sergio. Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale il ministro a cui ha “formulato gliper l’affidamento dell’incarico – così importante per l’Italia – assegnatogli dalla presidente Von der Leyen nell’ambito della Commissione dell’Unione europea”. Una sorta di “garanzia” – si potrebbe dire – sulla piena titolarità dia ricoprire quel ruolo. Per il momento però ladi– e quella degli altri– resta congelata, perlomeno fino al 20, quando Teresa Ribera si presenterà al Parlamento spagnolo per riferire sui danni provocati dalla Dana in Spagna e sui presunti errori e ritardi nella gestione dell’emergenza.