Turchia-Galles | le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa capolista possono accontentarsi anche di un pareggio, mentre gli ospiti devono assolutamente vincere.si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Kadir Has di Kayseri.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con una vittoria i padroni di casa sarebbero sicuri del primato, a prescindere dai risultati dell’ultima giornata. In caso di sconfitta o pareggio tutto si decidere nei prossimi 90 minuti. La Nazionale di Montella ha ottenuto 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio.I Dragoni inseguono al secondo posto i turchi contro cui hanno pareggiato all’esordio. Da allora 2 vittorie un pareggio contro l’Islanda. Sarà fondamentale non perdere contro i turchi per giocarsi la promozione negli ultimi 90 minuti.