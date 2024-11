Puntomagazine.it - Tragedia in una clinica estetica a Roma: deceduta una 22enne al termine di un intervento

: il caso di Margaret Spada, giovane ragazza che si è sottoposta ad unparziale al nasoin un centro medicoLache ha colpito la giovane Margaret Spada, ventiduennedurante unparziale al naso in un centro medico di, continua a far discutere e potrebbe portare a un inasprimento della posizione dei due medici accusati di omicidio colposo.Gli inquirenti stanno approfondendo la questione e valutando la possibilità di aggiungere ulteriori accuse e profili amministrativi, non solo nei confronti dei medici ma anche relativamente alla struttura che ha ospitato l’operazione e alle procedure utilizzate.Il titolare dell’inchiesta ha disposto un esame autoptico, previsto per domani presso il Policlinico di Tor Vergata. L’indagine si concentrerà non solo sulle cause del decesso, ma anche sul rispetto delle procedure e delle linee guida operative da parte dei medici.