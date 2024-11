Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2024 ore 10:30

Luceverdedalla redazione rallentamenti sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta allaTeramo e proseguendo dalla Casilina fino alla Ardeatina esterna rallentamenti con possibili code dall’uscita Ardeatina a via Anagnina rallentamenti con code anche sul tratto Urbano della A24-teramo e sulla diramazioneSud rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale e da Torrenova a raccordo si viaggia su carreggiata ridotta sulla via Aurelia per un incidente all’altezza di Castel di Guido rallentamenti sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia da Labaro a tordi quinto e sulla Salaria da Fidene alla tangenziale in tangenziale code dall’uscita per la stazione Tiburtina allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico per te verso San Giovanni dall’uscita di Tor di Quinto la via Salaria nel quadrante sotto e code sulla Colombo da via di Casal Palocco a via di Malafede e corre anche sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle a causa di alcuni guasti servizio sulla-lido è rallentato pertanto a supporto del servizio ferroviario è stato attivato un servizio bus sostitutivo tra Porta San Paolo e Lido di Ostia da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità