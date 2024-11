Liberoquotidiano.it - 'The Night Agent', la seconda stagione su Netflix dal 23 gennaio

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Ladi 'The', prodotta da Sony Pictures Television, tornerà suil 232025. È ora disponibile anche il teaser trailer ufficiale. La primaè stata la serie più vista nel 2023 (per visualizzazioni) ed è attualmente al 7° posto tra le serie in lingua inglese più popolari di tutti i tempi su, con ben 98,2 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni. Inoltre, è stata alla #1 della Global Top 10 per quattro settimane consecutive, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di 87 Paesi. Tratto dal romanzo di Matthew Quirk, 'The' è un sofisticato thriller d'azione che ha come protagonista une dell'FBI di basso livello, Peter Sutherland (Gabriel Basso). I suoi sforzi per salvare il Presidente nella primagli hanno fatto guadagnare l'opportunità di diventare unnella