Tariffe aeree Ita sotto esame | Luca Pastorino chiede un intervento immediato al governo

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti dichiarazioni del deputato, riguardo ledella compagnia Ita, hanno accreso nuovamente il dibattito sul diritto alla mobilità degli italiani. Durante un question time tenutosi in commissione trasporti alla Camera,ha condiviso le sue preoccupazioni rispetto all’aumento dei costi dei voli, giudicati inaccettabili. Le risposte ricevute dalsegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono apparse insoddisfacenti, rivelando un lungo periodo di attesa per eventuali cambiamenti.Il contesto dellein ItaliaNell’attuale scenario del trasporto aereo, la questione dellepraticate da Ita risalta per i suoi impatti sulla mobilità degli italiani. A fronte di un biglietto aereo da Genova a Roma che tocca i 500 euro, le alternative ferroviarie, purtroppo limitate e poco frequentate, non offrono soluzioni più vantaggiose.