Su DeAKids il nuovo game show ‘Gioco da ragazzi’

(Adnkronos) – Arriva su, canale 601 di Sky, ilda: una sfida continua nel corso della quale un vivace quintetto dir dovrà compiere un divertente salto indietro nel tempo per confrontarsi per la prima volta con una serie di giochi provenienti dal passato e dalla tradizione popolare. È una challenge decisamente analogica quella che attende Marcy, NicoPunto, Lightning95, Rebby e ZeyXon24, i cinque creator, amatissimi dal pubblico più giovane su YouTube (tutti insieme contano oltre 2 milioni di iscritti), saranno costretti ad abbandonare schermi, tastiere e poltrone da gioco per mettersi alla prova in un programma che sembra uscito da un videogioco, ma che un videogioco non è. Da ‘Campana’ a ‘Un, Due, Tre, Stella’, dalla ‘Corsa nei Sacchi’ fino a ‘Carriola’, passando per molte altre sfide uscite dai cortili di una volta.