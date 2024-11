Sport.quotidiano.net - Sinner, oggi c’è Medvedev. A che ora gioca: in tv anche in chiaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 14 novembre 2024 - Ultima fatica del girone Nastase delle Nitto Atp Finals 2024 per Jannik, che dopo aver sconfitto Alex de Minaur e Taylor Fritz si trova ad affrontare Daniil. Il russo finora ha raccolto una vittoria contro De Minaur e una sconfitta contro Fritz. L'azzurro vuole guadagnarsi l'accesso alle semifinali, possibilmente da capoclassifica.si qualifica se. I precedentialle Atp Finals Orario e dove vedere l'incontro in tvsi qualifica se. NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: Jannikof Italy shakes hands with Daniilof Russia after winning their Men's Singles Quarterfinal match on Day Ten of the 2024 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2024 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City.