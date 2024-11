Thesocialpost.it - Sinner-Medvedev, Jannik vince il set ed è già sicuro del primo posto

Una sfida, quella contro Daniil, dal valore doppio per. L’azzurro è infatti già in semifinale alle Atp Finals, traguardo tagliato prima ancora di scendere in campo. Merito dell’aritmetica: il successo nel 1° set di Alex De Minaur contro Taylor Fritz per 7-5 premia il numero uno al mondo: nella peggiore delle ipotesi (sconfitta 0-2 con),sarebbe 2° nel girone. Il match con il russo(7-7 i precedenti, ma nel 2024 è 4-1 per) servirà quindi solo a stabilire seapproderà alle semifinali comeo secondo in graduatoria.Leggi anche: “P. Diddy ha abusato sessualmente di Justin Bieber”. La terribile rivelazione di Suge KnightPer assicurarsi ilaveva bisogno dire un solo set. Missione compiuta subito. L’azzurro parte forte al servizio e si porta avanti, cona sfruttare l’ace in più occasioni per non far scappare via l’avversario.