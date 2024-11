Ilrestodelcarlino.it - "Siamo pronti per il Giubileo". Giovani della Diocesi in cammino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Sandro Franceschetti Idi Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola si preparano alattraverso una serie di incontri a livello interparrocchiale. Il primo, molto partecipato, si è svolto a Piagge venerdì scorso, alla presenza anche dei pari età di San Giorgio, Orciano, Mondavio, San Michele e Sant’Andrea, e il secondo si terrà domani a San Costanzo. L’appuntamento è per le 21 al salone dell’Oratorio Don Bosco, preceduto da un momento conviviale che inizierà alle 19,30 (info ai numeri 333.4456999; 329.2432037; 345.5883348). A spiegare il senso di questa bella iniziativa è don Steven Carboni, responsabilepastoralele: "In preparazione deldegli adolescenti dedicato ai ragazzi dalla seconda media alla seconda superiore, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 aprile 2025, e di quello dei, che ci vedrà nella capitale coi ragazzi dai 17 e 18 anni in su dal 28 luglio a 3 agosto, come servizio pastoralele abbiamo deciso di incontrarli nelle parrocchie, non singole, ma vicine, abituate a lavorare insieme.