Se n’è andato per sempre Cinema in lutto addio all’attore icona del genere horror

Leggi su Caffeinamagazine.it

Attore, regista e scrittore: un talento poliedrico ed un carattere difficile che, più di qualche volta, gli ha causato problemi. Era questo e lo è stato fino alla fine quando, a 76 anni, il suo cuore ha deciso che poteva bastare così e si è messo a riposo per. È stata proprio una crisi cardiaca a mettere fine alla sua esistenza, costellata negli ultimi anni da molto problemi di salute.>> L’auto sta per investire la moglie, lui la salva e poi muore: un volo di 30 metri. Choc sulla strada, cosa è successoSe n’èin un hospice a Newport News, Virginia, a dare l’annuncio a The Hollywood Reporter è stato John R. Ellis, suo amico da 50 anni. Era nato nel 1948 a Bangor, città nel Maine famosa per aver dato i natali a Stephen King, il re del brivido.Morto a 76 anni Tim Sullivan, romanziere e registaE di King ha seguito i passi.