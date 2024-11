Agi.it - Scoperto il 'carosello' delle frodi sull'Iva, un affare da oltre un miliardo per mafia e camorra

AGI - Sono state ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro, nel corso dell'inchiesta che tra Milano e Palermo ha fatto emergere un sistema criminale cresciuto con le '' con un ruolo importante di. Tra i destinatari43 misure di custodia in carcere (4 sono invece le misure interdittive) dell'operazione 'Moby Dick' figurano anche 7 indagati, per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo, quattro dei quali sono stati localizzati in Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Bulgaria. Il sequestro preventivo di beni, valori e denaro per520 milioni di euro, individuato quale profitto complessivo della frode pari all'Iva evasa, ha una natura preventiva, e così anche quello per riciclaggio di alcuni complessi residenziali e immobiliari del valore complessivo di10 milioni di euro siti a Cefalù (Pa), nonché di altri compendi immobiliari riconducibili ad alcunesocietà, ricadenti nei territori di Chiavari (Ge), Bellano (Lc), Noli (Sv), Cinisello Balsamo (Mi) e Milano e ancora Cefalù (Pa).