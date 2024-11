Ilrestodelcarlino.it - Prete di Rimini perseguitato da un senzatetto

, 14 novembre 2024 – Aiuta uncon problemi di alcol offrendogli cibo e denaro. Non poteva certo immaginare, il parroco di una chiesa di, che quell’uomo si sarebbe trasformato in un vero e proprio stalker, tra richieste di soldi sempre più insistenti e aggressive, insulti e persino minacce di morte. Un’escalation preoccupante che ha spinto il religioso, spaventato a morte, a rivolgersi più di una volta a carabinieri e polizia di Stato e a presentare una denuncia contro il clochard molesto. La vicenda è sfociata in un’indagine per atti persecutori a carico di un cittadino rumeno di 39 anni. Il gip Raffaele Deflorio, accogliendo la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha disposto nei confronti del 39enne la misura del divieto di avvicinamento unita al braccialetto elettronico.