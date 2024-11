Tuttivip.it - “Ora è troppo, fermatelo”. Grande Fratello, nuovo choc Lorenzo-Shaila. “Se lo è meritato”

Leggi su Tuttivip.it

Nuove scintille nella Casa del, dove le discussioni non si placano. Dopo il confronto acceso tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, ieri è stato il turno diSpolverato eGatta, protagonisti di un acceso scontro culminato in accuse reciproche e momenti di tensione. Durante la notte,ha accusatodi “portarla allo stremo” e di farla sentire sbagliata per la sua mancanza di ascolto.Dopo questo confronto tempestoso,ha cercato di chiarire con, invitandolo a undialogo più pacato. Durante la conversazione,ha sottolineato il suo disagio rispetto ai toni aggressivi cheha utilizzato nel pomeriggio parlando con Helena: “Tu sei stato furioso. però a volte esageri”, ha esordito.Ha poi proseguito spiegando che, secondo lei,dovrebbe riflettere sulle sue reazioni per non rischiare di passare dalla parte del torto: “Se sai di avere ragione e non vuoi passare dalla parte del torto, stai attento.