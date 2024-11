Ilrestodelcarlino.it - Offese sui social contro l’ex marito, una 58enne alla sbarra

Pedinae la sua attuale compagna, li umilia e pubblica post su Facebook chiamando lui delinquente e lei prostituta. Sotto accusa per stalking unacivitanovese. I fatti di cui è accusata risalgono al periodo che va dal 2018, anno in cui è avvenuta la separazione dal, pure lui di 58 anni, fino all’aprile 2023. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pm Stefania Ciccioli, dopo la fine del matrimonio laavrebbe compiuti atti persecutori nei confronti del. La donna avrebbe pubblicato su Facebook decine e decine di post ritenuti diffamatori nei confronti del suo ex, apostrofato come delinquente, idiota, animale, e rivolgendogli frasi come "hai perso tutto per una prostituta". Post che indirizzava, a volte, anchenuova compagna del suo ex, umiliando entrambi pubblicamente.