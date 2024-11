Secoloditalia.it - Nuova Zelanda, Haka in Parlamento dei Maori contro la modifica del Trattato con la Corona britannica (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Inparlamentarihanno intonato la danza e il canto tribale dell’unaproposta di legge in discussione in. Una forma di ribellione verso la mozione cheil documento che regola le relazioni tra la popolazionee la, ilWaitangi firmato nel 1840 da più di 500 capie ladi quel tempo. Nonostante il nuovo disegno di legge sia passato in prima lettura, la seduta ha subìto un’interruzione quando i partiti d’opposizione hanno deciso di unirsi alla danza tribale guidata dalla deputata 22enne Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, che ha anche stracciato la copia della proposta in votazione.Ie l’la riduzione dell’influenza nativaLaproposta di legge tende a ridurre l’influenza dei, per questo motivo i parlamentarihanno deciso di inscenare la danza di guerra.