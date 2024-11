Quotidiano.net - Namite Selvaggi trionfa a Io Canto Generation 2024: tutti i dettagli della finale

Leggi su Quotidiano.net

Ladi Io, andata in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5, ha vistore, una talentuosa quattordicenne originariaTanzania. La giovane cantante ha conquistato il pubblico e la giuria con le sue straordinarie performance, battendo una concorrenza agguerrita in una serata ricca di emozioni e colpi di scena. La: una gara all'ultimo respiro La puntata conclusiva del talent show condotto da Gerry Scotti ha visto sfidarsi i 12 finalisti rimasti in gara. Dopo una prima fase di selezione, sono rimasti in lizza sei concorrenti che hanno avuto l'opportunità di duettare con i coach del programma: Lola Ponce, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Fausto Leali. La competizione si è poi ristretta a una sfida tutta al femminile tra tre giovani talenti:(14 anni), Mariafrancesca Cennamo (10 anni) e Cristina Fiorita (14 anni).