Mister Movie | La Talpa di Diletta Leotta è un flop? Cosa dicono gli ascolti

La Talpa di Diletta Leotta è un flop? Cosa dicono gli ascolti

Nonostante le aspettative, il nuovo show di, La, fatica a trovare la sua stabilità. La seconda puntata ha registrato una lieve diminuzione di pubblico rispetto all'esordio, con 1.917.000 spettatori e uno share del 12,5%, in calo rispetto ai 2.250.000 spettatori e al 14,04% della prima puntata. Sebbenesia apparsa più sicura sul palco rispetto alla prima messa in onda, il miglioramento della sua presenza scenica non è stato sufficiente a incrementare gli.La sfida della conduzione perPer, la conduzione di uno show in prima serata rappresenta un vero e proprio banco di prova. Dopo essersi distinta principalmente come volto a bordo campo e come conduttrice di un popolare podcast di interviste, ora affronta un ruolo del tutto nuovo.