Tuttivip.it - “Mi sembra la cosa giusta”. La decisione inaspettata di Javier: lacrime pronte al Grande Fratello

Leggi su Tuttivip.it

Dopo la fine burrasdella sua storia con Shaila Gatta,Martinezavere rivolto il suo interesse verso un’altra concorrente del: Helena Prestes. Figura centrale in questa edizione,, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua turbolenta frequentazione con Shaila. Frequentazione che si è conclusa malamente quando lei ha scelto di iniziare una relazione con Lorenzo Spolverato, portandoe Shaila a scontri accesi. Un tentativo di chiarimento tra i due, avvenuto pochi giorni fa, non ha migliorato le cose eaver lasciatoancora insoddisfatto.Ora, però,pronto a voltare pagina, e nelle ultime ore ha lasciato intendere di avere un interesse nascente per Helena Prestes. Confidandosi con alcuni amici nella Casa,ha dichiarato di voler riflettere bene prima di prendere qualsiasi: “Sto meditando.