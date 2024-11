Gaeta.it - Lombardia: boom turistico con oltre 13 milioni di arrivi nei primi otto mesi del 2024

Facebook WhatsAppTwitter Lasi conferma una delle destinazioni turistiche più ambite, con un impressionante risultato di13die 37di presenze registrate tra gennaio e agosto del. Questo incremento del 11% rispetto all’anno precedente evidenzia il crescente interesse per esperienze turistiche di qualità, sia da parte di visitatori italiani che stranieri. L’analisi dei dati sull’andamento del turismo in regione, presentata durante l’evento “Identikit del turista in“, ha messo in luce le nuove tendenze e le aspettative del settore.Analisi deglie delle presenzeLaha accolto un numero record di turisti neidel, con una netta prevalenza diinternazionali, che rappresentano il 64% del totale.