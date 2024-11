Lettura ad alta voce condivisa”, a Perugia convegno internazionale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 nov. (askanews) – Dopo il grande successo della prima edizione, si tiene a, dal 4 al 6 dicembre, la II Edizione delScientificoad– Shared Reading Aloud”. Il– informa una nota – intende ancora presentare al pubblico italiano elo stato attuale della ricerca sullaade sull’utilizzo dellae della letteratura come strumenti di sviluppo: approcci, contesti, metodi ed effetti. Lo sguardo proposto, non esclusivo, è quello della ricerca educativa, per cui un’attenzione particolare verrà data al sistema educativo e di istruzione, ma è intenzione delfavorire e sollecitare ricerche sull’utilizzo dellaade sui risultati ed effetti, in differenti contesti e con diversi target.