Ilnapolista.it - Kvaratskhelia in attesa del rinnovo: Psg e Barcellona lo tengono d’occhio (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi Khvichacon il Napoli è ancora in bilico; dopo gli incontri tra il suo agente Jugeli e il ds azzurro Manna, non si è ancora trovata la situazione ideale per l’attaccante georgiano. E intanto, le big continuano a monitorarlo in vista della prossima estate.indel: Psg eloCome riporta Ladello Sport:Sarà necessario un aggiornamento che non ha ancora una data certa. Kvara invoca un ritocco al proprio ingaggio attuale, un milione e mezzo netto, di gran lunga lontano dai sei di Lukaku. E De Laurentiis, che si è spinto a 5 milioni + bonus, chiede in cambio una rescissoria che rifletta il valore del suo fuoriclasse stabilito dal Psg nel luglio scorso con quella tentazione da 100 milioni. Il fascino e il talento sprigionano fantasie tra le voglie matte del Parco dei Principi e il Camp Nou; il calcio futurista di Luis Enrique e l’onda verde che il Barça di Flick vuolecavalcare.