Calciomercato.it - Inter-Napoli non finisce mai: “A Conte non potevo dirlo. Fischiati troppi rigori”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni dopo quanto visto domenica sera a San Siro, al termine del match che ha visto di fronte gli azzurri ai nerazzurriL’ultimo turno di Serie A è andato in archivio ormai da qualche giorno, ma le polemiche doponon sono ancora finite.nonmai: “Anon” (LaPresse) – Calciomercato.itIl post partita di Antonio, d’altronde, è stato davvero acceso: “Non sono arrabbiato con lui – afferma Luca Marelli ai microfoni di TvPlay -, non si è scagliato contro di me. Ha ritenuto di utilizzare toni adeguati per sollevare un problema. Io ho risposto che la procedura utilizzata in sala VAR duranteè stata corretta. Anche se io non avrei fischiato quel rigore. Dobbiamo ricordarci che gli arbitri devono far rispettare il regolamento del calcio e del protocollo.