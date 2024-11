Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale e nuove idee. Caccia ai talenti dell’innovazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alle menti del futuro con ‘Empirìa’. E’ partito ieri il contest promosso da Crédite Agricole in collaborazione con Wylab e le Village, alla ricerca diinnovative e startup attive nel campo dell’per valorizzare la creatività e l’imprenditorialità del territorio. Fino al 12 gennaio, sul sito internet, sono aperte le candidature per il concorso rivolto a chiunque abbia un’idea innovative nel campo dell’agritech, mondo digitale, manifatturiero e turismo, favorendo il confronto con le aziende partner, coinvolte in prima persona in ‘Empirìa’. Il percorso previsto per i partecipanti include momenti di formazione in aula con imprenditori di successo, esperti di Wylab e docenti qualificati. Saranno poi organizzati numerosi workshop e conferenze che affronteranno tematiche chiave legate all’innovazione e all’imprenditorialità, offrendo spunti pratici e teorici per la creazione e gestione diimprese.