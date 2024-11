Agi.it - In Italia 200 mila bimbi con meno di cinque anni sono quasi alla fame

AGI - Semprebambini e sempre più poveri. L'nel 2023 ha conosciuto un nuovo record negativo per la natalità, condi 380nuovi nati, mentre la povertà continua a colpire i minori, i più piccoli in particolare: il 13,4% delle bambine e dei bambini tra 0 e 3è in povertà assoluta, e circa 200di età compresa tra 0 e 5(8,5% del totale) vivono in povertà alimentare, ovvero in famiglie che non riescono a garantire alun pasto proteico ogni due giorni. Oltre la metà risiede nel Mezzogiorno (Sud e isole), dove la percentuale sale al 12,9%.un bambino su dieci (9,7%) della stessa fascia d'età ha sperimentato la povertà energetica, cioè ha vissuto in una casa che non era adeguatamente riscaldata in inverno. Le famiglie in povertà assoluta in cuipresenti minori748, con un'incidenza pari al 12,4%, famiglie che siconfrontate negli ultimianche con aumenti rilevanti dei prezzi al consumo di alcuni beni e servizi essenziali per la prima infanzia.