Il Var e il Napoli di Conte | parlano Cagni e Agostinelli

Ha parlato soprattutto dell’allenatore Gigia Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Il campo non mente mai, la classifica delè meritata, la squadra sta facendo quello che nessuno si aspettava, ovvero è prima in classifica”. Chi arriva al.“Probabilmentesapeva di avere una squadra forte, e nel momento in cui ha blindato Di Lorenzo e Kvara, se vieni in una società come ilcon un presidente vulcanico come De Laurentiis, vuol dire che hai carta bianca. Sono arrivati i giocatori che voleva, ilha speso circa 150 milioni e sta avendo ragione”. Quando sarà -finalmente- anche ildi Lukaku?“Lukaku? Uno che ha una stazza fisica del genere ha bisogno di tempo per entrare in forma, se non hai fatto preparazione devi ritrovare velocità, elasticità, di solito lui quando parte è devastante.