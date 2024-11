Lanazione.it - I 60 anni di At Bibbiena, una festa e gli auguri dell’amministrazione

Arezzo, 13 novembre 2024 – L’associazione A.Tcompie 60e per celebrare questo punto di partenza nuovo, sabato 16 si terrà una serata di gala con più di duecento invitati per festeggiare la storia, ma anche per brindare al futuro. La storia dell’associazione è molto legata alla comunità bibbienese e nel festeggiarla si ripercorreranno tutte le tappe che hanno fatto di questo circolo una società fiorente che ha, oggi, un impatto sociale importante. L’A.Tnasce nel 1964 per iniziativa di Alfredo Bartolini e Angelo Checcacci che, in occasione della, invierà un suo video messaggio dio. Tra i soci fondatori è importante citare: Dino Dei primo presidente, Umberto Conti, Tonino Gangi, Carlo Gini e Luciano Bigoni, GiovBasagni e Enrico Zavagli ex presidenti.