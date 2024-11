Game-experience.it - Horizon Online, il periodo di uscita è stato svelato da Guerrilla Games?

Leggi su Game-experience.it

Ildidipotrebbe essereda un nuovo annuncio di lavoro di, con il team di sviluppo olandese che potrebbe rilasciare il gioco nel corso dell’anno prossimo, precisamente nella prima metà del 2025.Difatti in base ad un recente annuncio di lavoro, sembra che lo studio si stia preparando a rilasciare questo titolo multiplayer del franchise durante l’anno prossimo, di conseguenza decisamente in anticipo rispetto a quanto prevedevano in molto.Precisiamo immediatamente che al momento della stesura di questo articolonon èancora annunciato ufficialmente da, con alcuni leak e documenti finiti in rete che hanno di fatto anticipato l’esistenza di questo nuovo progetto.In attesa di avere ulteriori informazioni su questo progetto, tornando ad inizio articolo segnaliamo che il team di sviluppo olandese ha pubblicato di recente un annuncio di lavoro per un “Release QA Intern”, con il candidato selezionato chiamato a lavorare ad un “progetto”, con il lancio in programma nella “prima metà del 2025”.