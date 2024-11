Gaeta.it - Guasto alla rete telefonica a Filetto: intervento in corso di Fibercop per ripristino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel piccolo comune di, situato in provincia di Chieti, i residenti stanno affrontando una situazione difficile a causa di un. L’assenza del collegamento ha creato disagi significativi, isolando la comunità per diverse settimane. L’Onorevole Alberto Bagnai, vicecapogruppo della LegaCamera dei Deputati, ha comunicato di essere in contatto con i vertici di, l’azienda responsabile della, per garantire che la situazione venga risolta il prima possibile.La situazione attuale dei servizi telefoniciNegli ultimi giorni, la mancanza di servizio telefonico ha avuto ripercussioni su vari aspetti della vita quotidiana dei cittadini di. Con ladial-up fuori uso, i residenti hanno difficoltà nella comunicazione sia per motivi di lavoro che personali.