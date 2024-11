Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Bentivoglio, nel passato una famosa ex fidanzata: ecco chi è

ha avuto una storia con unaex alla quale è stato legato per circa dieci anni: i due hanno avuto modo di lavorare insieme diverse volte, anche una volta che la loro storia era volta all termine., chi è l’ex?Stasera l’attore sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:00 su Raitre. Con una carriera avviata da dieci anni, Gabriele Salvatores lo sceglie per il film Marrakech Express (1989) e poi in Puerto Escondido tre anni dopo. Sul set conosce una Valeria Golino che interpreta uno dei personaggi principali, mentreè accreditato con un ruolo minore. L’attrice di origini napoletane ha debuttato nel mondo del cinema appena diciottenne, quando è Lina Wertmuller a lanciarla nel film Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada, per poi ottenere due anni il primo ruolo da protagonista in Piccoli Fuochi.