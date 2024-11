Ilrestodelcarlino.it - Emergono affreschi, ingaggiato un restauratore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non solo tecnici e muratori all’interno del San Domenico, l’antico convento che si snoda dietro le poste correndo parallelo tra via Branca e via Giodano Bruno. Perché la Soprintendenza ha chiesto, alla luce degliche stanno emergendo, anche la presenza di un esperto in restauro che è stato individuato nell’urbinate Romeo Biagini. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, che ha iniziato il recupero con i fondi del Pnrr, ha infatti affidato l’incarico al tecnico per un importo di 17mila euro. Va detto che all’interno dell’ex convento, che ha ospitato ad inizio del secolo scorso pure la scuola d’arte, sono emersiche sono datati al 1300 e che secondo gli esperti sono di buona mano: si azzarda anche il nome di Giovanni Antonio da Pesaro. E si cerca inoltre di individuare che fine ha fatto il grande affresco di Girolamo Genga che viene riportato anche nelle carte del ministero dei Beni Culturali.