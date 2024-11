Lanazione.it - Classifica università, Firenze nella top 100 mondiale in tre discipline

, 14 novembre 2024 – L’disi distingue tra le miglioria livello globale, guadagnandosi un posto d’onoreinternazionale Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024, pubblicata da Shanghai Ranking. Questo riconoscimento colloca l’ateneo fiorentino tra le top 100del mondo in tre: Scienze Agrarie, Farmacia e Scienze Farmaceutiche, e Statistica. La prestigiosa graduatoria ha esaminato oltre 5.000 istituzioni universitarie a livello, includendone circa 1.900finale, che copre 55 ambiti tra scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. Unifi si posiziona al 29° posto a livello globale in Agricultural Sciences, al 39° in Pharmacy & Pharmaceutical Sciences e rientrafascia 76-100 in Statistics.