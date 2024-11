Quifinanza.it - Chiude il Fondaco dei Tedeschi, il centro commerciale del lusso lascia un buco da 100 milioni

La società di Singapore Dfs, parte del colosso delLvmh, ha annunciato alle autorità e alle parti sociali la chiusura deldei, ildelle grandi marche situato in uno storico palazzo a Venezia. Aperto nel 2016, il polo non si è mai davvero ripreso dalla pandemia da Covid-19, accumulando un rosso da 100di euro.La data per la definitiva chiusura delsarà settembre del prossimo anno. Licenziati quindi tutti e 226 i dipendenti della società, con un effetto definito tragico per l’occupazione in città. Dietro al fallimento dell’iniziativa c’è la stessa causa che sta rallentando ilitaliano: il cambiamento di atteggiamento dell’Oriente nei confronti dei prodotti dei grandi marchi europei.ildeiIl grandedelche aveva sede nel palazzo deldeia Veneziarà.