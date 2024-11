Tpi.it - Calenda: “Ho tradito mia moglie con una sua amica. Anche lei mi ha tradito” | VIDEO

Carloha confessato di averin passato quella che da oltre trent’anni è sua, Violante Guidotti Bentivoglio. E ha rivelatodi essere stato a sua voltada lei.Il leader di Azione lo ha fatto ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora. “Una sola volta l’ho tradita, ma non eravamo ancora sposati”, ha raccontato. “Io avrò avuto 25 anni al massimo, stavamo insieme da 6-7 anni, non vivevamo insieme”.“All’epoca – ricorda– lavoravo in Ferrari. Quando lo seppe lei mi fece arrivare uno scatolone pieno di tutti i regali che le avevo fatto. Solo che erano completamente distrutti.”.“Fu una breve relazione, di tre o quattro mesi”, aggiunge il leader di Azione. “Glielo dissi io. Era una sua”.Nel corso dell’intervistaharivelato di essere stato a sua volta tradire: “Mi ha messo le corna una volta, ma non lo posso raccontare, altrimenti divorzio”, dice ridendo.