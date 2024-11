Lapresse.it - Brunori Sas, fuori il nuovo singolo e video ‘Il Morso di Tyson’

Al vigilia del ritorno sul ring della leggenda della boxe Mike Tyson nell’incontro di venerdì contro lo youtuber Jake Paul,Sas affronta unpersonale match con la musica, lanciando in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo‘Ildi(Island Records), scritto e composto insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino.A proseguire il sodalizioano con Sinigallia -già produttore della recente ‘La ghigliottina’ oltre che di questo- Ildi Tyson fotografa la dolceamara malinconia di un amore al tappeto, ma mai del tutto sopito. Sullo sfondo di una Roma notturna e piovosa, il bacio tra due ragazze riaccende il desiderio impulsivo di tornare indietro e riassaporare quel legame, come un richiamo nostalgico a un passato in cui tutto sembrava possibile (mi sembra di vedere noi / mi sembra ancora ieri).