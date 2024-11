Ilrestodelcarlino.it - Bressanini: “Doctor Newtron è tornato”

Bologna, 14 novembre 2024 – “I miei genitori mi regalarono ‘il piccolo chimico’ e fu allora che la mia passione per la scienza, e per la chimica in particolare, fece il salto definitivo. A scuola i compagni mi chiamavano ‘lo scienziato pazzo’”. Darioracconta così la scintilla che accese in lui l’amore per esperimenti, numeri e formule, portandolo a diventare docente universitario e divulgatore scientifico da mezzo milione di follower su YouTube. Domani,sarà alle 18 alle librerie Feltrinelli di porta Ravegnana a presentare Il club del(Feltrinelli Comics), dove l’autore – complici le illustrazioni del bravo Luca Bertelé – rispolvera il suo supereroe capace di trasformare gli elementi (dal rame al ferro, dall’ossido all’azoto, ad esempio) e, attraverso le sue avventure, ripercorre una serie di tappe fondamentali della storia scientifica.