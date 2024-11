Thesocialpost.it - “Bomba nucleare, l’Ucraina potrebbe averne una in pochi mesi”. Clamoroso scoop del Times

Secondo un rapporto pubblicato dalsarebbe tecnicamente in grado di sviluppare una rudimentalenel giro di. Questa ipotesi viene avanzata nel contesto di un possibile scenario in cui il presidente eletto americano Donald Trump dovesse interrompere il sostegno militare a Kiev nella sua difesa contro l’invasione russa.Il quotidiano britannico cita un documento redatto da un think tank ucraino e presentato al Ministero della Difesa di Kiev. Secondo quanto riportato,avrebbe le capacità di utilizzare il plutonio per costruire un’armacon una tecnologia simile alla“Fat Man”, quella sganciata dagli Stati Uniti su Nagasaki nel 1945. Dopo che la news è stata resa pubblica, questa possibilità è stata prontamente smentita dalle autorità di Kiev.