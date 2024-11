Lanazione.it - Blitz contro le keybox a Firenze, esposto in procura: “I proprietari temono danni agli alloggi”

Leggi su Lanazione.it

, 14 novembre 2024 – Unalladella Repubblica non per difendere le, i dispositivi dove si trovano le chiavi degliper turisti, ma per le modalità di protesta che hanno creato “preoccupazione non tanto per il gesto in sé, quanto per possibili azioni future aideiche hanno l’unica colpa di mettere a reddito un immobile di proprietà". Così l’associazione Myguestfried chiede che “vengano analizzati criticamente i fatti ed evidenziate eventuali ipotesi di reato". "Con questo noi non vogliamo difendere lefronte strada che non piacciono a molti, ma deve essere assolutamente fuori discussione il rispetto della proprietà privata e delle persone che ci stanno dietro, per le quali molto spesso l’affitto del secondo immobile è lo stipendio che serve a mantenere la famiglia”, sottolinea il presidente Gianni Facchini.