Belgio-Italia, peggiore in campo per distacco: "E' un giocatore finito"

Dopo il primo tempo di, messaggi negativi su uno dei giocatori più attesi: prestazione assai deludente, critiche a non finireSerata di grande sportno, con il doppio evento in corso. Telespettatori divisi tradi Nations League e il match di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev alle ATP Finals di Torino. Sarà interessante, alla fine, scoprire i dati sugli ascolti delle due partite, ma di certo la Nazionale di calcio non sta sfigurando.inper: “E’ un” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Grande primo tempo degli azzurri di Spalletti a Bruxelles. Meritatamente in vantaggio con una rete di Sandro Tonali al termine di una ottima azione, in pieno controllo della sfida e rischiando pochissimo, con trame di gioco efficaci e ariose.