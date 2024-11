Atp Finals Torino 2024 Sinner | Primo obiettivo raggiunto sono contento

Leggi su Sportface.it

“È stata una bella partita, l’atmosfera è sempre bellissima, grazie a tutti che siete venuti qui. Per me vuol dire veramente tanto”. Così Jannikdopo aver sconfitto Daniil Medvedev nell’ultima partita della fase a gironi delle ATP. “È stata una partita difficile. Io e Daniil ormai ci conosciamo abbastanza bene, ho cercato di giocare tatticamente in maniera giusta – ha aggiuntoa fine partita – Non credo di aver avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, lui ha giocato molto bene e alla fine ho avuto un’ottima reazione. Ora vediamo dalle semifinali in poi. Ilera questo, siamo contenti e sabato vediamo come va. Ogni avversario sarà complicato. Speriamo ovviamente di alzare il livello, ma onestamentedi come sto giocando adesso”.Nell’intervista alla RAI,si è poi dilungato sulle emozioni nell’entrare in campo con i bambini: “Forse è la cosa più bella, siamo stati tutti ragazzini e credo sia un sogno accompagnare uno dei propri giocatori preferiti in un campo davanti a migliaia di persone.