Aeroporto di Bologna, interrotti i voli easyJet

, 14 novembre 2024 – Si interrompe il rapporto trae l’Marconi di. Sono terminati il 3 novembre i collegamenti tra(Blq) e Londra Gatwick (Lgw). L’ultima tratta della compagnia che passava per, attiva da più di 13 anni (marzo 2011), operata in modo giornaliero per tanto tempo, per poi essere ridotto, negli ultimi anni, a cinque frequenze estive e poi a due o tre settimanali. Anche altre rotte percorse da, nel corso degli anni, erano state chiuse. Tra queste, Parigi Charles De Gaulle, Amburgo, Ginevra e Olbia. La tratta-Gatwick per ora non è acquistabile nemmeno per la prossima estate. L'di Londra-Gatwick è, dopo Heathrow, il secondointernazionale più importante di Londra (che è servita complessivamente da nove aeroporti).